Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, criticó a Gabriela Sevilla después de mentir acerca de su embarazo.

La conductora afirmó que el bebé de Gabriela Sevilla no existe. “En mi papel de periodista, tratando de ser equilibrada, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe. La ‘bebita’ solo existe en la imaginación febril y atormentada de Gabriela Sevilla”.

Magaly pidió a los televidentes a que paren las especulaciones del posible embarazado de Gabriela Sevilla. “A nosotros siempre nos gusta especular, nos gusta el cuento, la telenovela, hacerlo más largo. Decimos ‘No; pero puede ser’ y ‘dónde estará’, dejémonos de especular”, manifestó.

Además, la conductora señaló que las personas deben basarse en los exámenes médicos practicados a la joven, “Vayamos solo a la ciencia, a ella le lograron sacar exámenes médicos, exámenes de sangre y la prueba hormonal que le sacaron determina que ella ni estuvo embarazada, ni pudo haber dado a luz”.

Magaly reveló informes médicos

La conductora aseguró que su producción tuvo acceso, gracias a sus fieles urracos, a las visitas de la mujer a la Clínica Internacional, establecimiento en la que Gabriela Sevilla se atendió.

“Me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo”, dijo Magaly Medina antes que su producción sacara imágenes de los documentos.

“No, no me las saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacidad y no quiero violar ninguna ley. La clínica ha dicho que va a guardar la privacía de sus clientes... supongo que si un juez se los pide, se los van a dar”, mencionó la periodista.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ señala que, en estos informes, Gabriela Sevilla nunca iba a sus controles de embarazo. “Ella pedía controles de prueba de embarazo, pero los cancelaba o nunca llegaba o que iba y ponía papanicolau, cosas así. He visto fichas de esa clínica del mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada”, indicó.

