Magaly Medina no se aguantó y criticó a Flavia Laos por la romántica sorpresa que le preparó a Austin Palao por su cumpleaños. Y es que para celebrar los 28 años de su amado, la modelo y actriz no tuvo mejor idea que prepararle una fiesta sorpresa donde hubo fuegos artificiales.

“Oye ¿por qué le pusieron fuego artificiales a la celebración del cumpleaños del novio de la Laos? No tenía sentido ¿Qué festejaban? ¿Era una fiesta patronal? Ni que le hubiera puesto el anillo, ni que le hubiera pedido boda para festejarlo así, ni que fuera año nuevo”, dijo tras ver las imágenes.

Pero eso no fue todo, ya que la popular ‘Urraca’ arremetió contra la rubia por aceptar las cosas que recibe a cambio de publicidad. “Seguramente, como todo se lo dan en canje, ya no importa, aceptan no más... Total, todo es gratis, cualquier cosa ya es gratis: ¡Toma!... Un castillo era lo único que le faltaba, como las fiestas religiosas”, agregó.

Medina también cuestionó que el mensaje que compartió Laos junto a las imágenes de la celebración: “Y al final con broche de oro: ’Te quiero mucho’... Ni siquiera te amo, ya por cumplir. Si así le celebras el cumpleaños cuando lo quieres como será cuando llegue a amarlo”.

Cabe recordar que el pasado 25 de octubre Austin Palao cumplió un año más de vida y Flavia Laos no dudó en celebrarlo a lo grande. En su redes sociales, compartió con sus seguidores un video con imágenes de la reunión que preparó.

