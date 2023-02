Magaly Medina lanzó duras críticas contra Pamela Franco, luego que asegurara que no le preocupa el divorcio de Christian Domínguez y que casarse con el artista no es su prioridad.

La ‘Urraca’ no tuvo piedad y cuestionó a la cantante de cumbia por minimizar el matrimonio pese a que en varias oportunidades ha dejado claro que le ha puesto una fecha límite al líder de la Gran Orquesta Internacional para concretar su boda.

“Pamela Franco se hace a la que no le importa cuando debe ser ella la que ha impulsado segundo a segundo que Christian Domínguez por fin vaya a tener un papel que diga la palabra divorciado. Lo que ninguna de sus ex consiguió lo consiguió ella”, empezó cuestionando.

Magaly Medina volvió a poner en duda la relación estable de los artistas tras las declaraciones Pamela Franco respecto al matrimonio.

“Ellos dicen que les interesa más construir una casa (que casarse), ok, pero ¿la casa va estar a nombre de él o de ella? Un papel por lo menos te pone las cosas formales de acuerdo a Ley. (…) Lo que pasa es que ni siquiera Pamela está segura si continuará con Christian, no sabe cuánto a él le durará las ganas de permanecer fiel, porque eso es algo que aún no sabemos si él ha aprendido”, sentenció.