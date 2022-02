Luego que Alejandra Baigorria se quebrara ante cámaras al lamentar no haber podido convertirse en madre hasta el momento, Magaly Medina criticó a la empresaria y señaló que hoy en día esa no debería ser la única meta de las mujeres.

“Hay que cambiar esa mentalidad, nos han educado a las mujeres que la meta que tenemos que alcanzar es convertirnos en esposas y madres, y si no tenemos un hijo y no nos hemos casado a cierta edad, hay muchas mujeres que se desesperan porque piensan que el propósito de la vida de una mujer es tener hijos y no es así”, criticó la popular ‘Urraca’.

La conductora de espectáculos también recomendó a la influencer “no victimizarse por sus frustraciones” y dijo que si su mayor deseo es convertirse en madre, podría hacerlo con ayuda de la ciencia.

“Tienes tus óvulos congelados y si tanto quieres ser mamá, en lugar de andar compadeciéndote a ti misma, de victimizarte y de andar llorando las frustraciones personales en tu vida, deberías decidir tomar el control de tu vida y tener un hijo. Ahora las mujeres podemos ser mamás solas”, añadió.

Alejandra Baigorria ha señalado en más de una oportunidad su deseo de tener un hijo, sin embargo, este jueves no pudo evitar quebrarse al recordar que a sus 33 años aún no ha logrado cumplir su gran sueño.

“Yo tengo 33 años y hasta el día de hoy no he podido ser mamá. Es uno de mis grandes sueños. Puedo tener un trabajo, pero no tengo ese amor que tú tienes”, le dijo la chica reality a una joven madre mientras se encontraba realizando la cobertura de caso social en el programa “En Boca de Todos”.

