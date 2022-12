Magaly Medina ya se cansó de las denuncias que recibe y contrademandará, por primera vez, a Richar Swing. Esto tras perder un juicio por difamación contra el actor Lucho Cáceres , a quien llamó “escoria y basura” en el 2020. La conductora señaló que ahora comenzará a demandar a quienes la “denuncien por las puras”.

La conductora recordó a sus televidentes que ella sacó al descubierto la relación entre Richar Swing y el Estado, pues a partir de ahí, el cantante comenzó a hostigarla con insultos en redes sociales. Incluso, la denunció.

Este hecho colmó la paciencia de Magaly, quien precisó que “no puede haber gentuza, sin ninguna calidad moral que puede poner entredicho mi calidad moral, personal y profesional”.

Magaly señalo que es la primera denuncia que va a realizar, pues ya está harta. “Me sigue insultando todos los días en redes sociales de una manera degradante como si conociera mi vida, cuando no la conoce. Estoy harta, en mis 25 años de carrera he recibido demandas, pero ahora me llega”.

Medina exige al cantante que pruebe todo lo que señaló en sus redes sociales. “Richar Swing será mi primer demandado en mis 25 años de carrera y con él empiezo. Le estoy pidiendo s/6 millones de reparación civil por las cochinadas que escribe sobre mí”.

La comunicadora aseguró que comenzará a contraatacar futuras demandas. “Otro que me denuncia por las puras, también contrademandaré por daños y perjuicios”, agregó.

