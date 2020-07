La conductora de televisión Magaly Medina reveló que la prueba molecular que se realizó hace un par de días dio resultado positivo para COVID-19. En su último programa, la presentadora contó que los síntomas han sido leves y que ahora hará programa desde su casa.

“Voy a pasar la cuarentena con ustedes. El resultado que me llegó tarde ayer por la noche me dio positivo para el COVID-19. Tengo que hacer la cuarentena hasta que los nuevos resultados me indiquen que estoy limpia”, manifestó Magaly Medina.

Asimismo, la presentadora de espectáculos contó detalles de los síntomas que ha tenido desde el inicio de esta semana. Si bien ya no presenta molestias, aseguró que cumplirá la cuarentena y que hará programa desde su casa.

“Debo decir que soy una chola recia. Me empezó como una fiebre el lunes, el martes si me sentí con congestión, con fiebre alta y tuve que quedarme en casa y no hice programa.

“Debo decir que soy una chola recia. Me empezó como una fiebre el lunes, el martes si me sentí con congestión, con fiebre alta y tuve que quedarme en casa y no hice programa. El miércoles me sentí mejor, pero por una cuestión de cuidarse me hice la prueba molecular y me dieron los resultados anoche”, contó la conductora.

“Hemos decidido que mi programa lo transmitiré desde mi casa, tengo aquí a mi productor, a la cámara y a Naty Julca, quienes ya han tenido COVID-19, por lo tanto ellos no pueden contagiarse”, añadió Magaly Medina.

NEY TAMBIÉN ESTÁ CON COVID-19

Como se recuerda, el pasado martes 7 de julio, “Magaly TV, la firme” no salió al aire porque la conductora estaba “muy enferma”. Al día siguiente, Magaly Medina hizo el programa desde la sala de su casa.”Esta vez estoy desde mi casa, por medidas de precaución. Aunque no tengo todavía las pruebas que me hice ayer (miércoles 8 de julio).

Ante cualquier resultado hemos decidido salir desde aquí (su casa) con personal que antes ya se había contagiado de COVID-19 y que ahora está aquí conmigo por si yo presentara algún tipo de contagio”, señaló Medina al inicio de “Magaly TV, la firme”.

La conductora de ATV también confirmó que el productor Ney Guerrero dio positivo a la prueba de COVID-19. Información que había revelado su colega Rodrigo González “Peluchín” a través de las redes sociales.”El exproductor de este programa y ahora ejecutivo del canal (ATV) Ney Guerrero sí dio positivo… Está recuperándose, pero está bien, con algunos malestares que parecen una gripe normal”, puntualizó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina confirma que dio positivo a coronavirus