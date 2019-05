Magaly Medina: "En este canal espero que no me boten por hablar de Paolo Guerrero"

Magaly Medina se refirió a Paolo Guerrero al inicio de su programa 'Magaly, TV, la firme' debido a que han aparecido nuevas pruebas presentadas por el Swissotel y señaló que espera no ser sacada de ATV como le sucedió en otra casa televisora.

" En este canal espero que no me boten por hablar de Paolo Guerrero", dijo Medina antes de presentar el reportaje.

La conductora de televisión presentó un informe del programa 'Día D' donde aparecen las nuevas pruebas del hotel con las que buscan desestimar la contaminación cruzada que señala el futbolista.



Magaly Medina también explicó por qué mostró este reportaje. "No es que yo quiera ser una pincha globos. Solo estoy retomando una nota del programa 'Día D' donde hay algo que me llama la atención, lo que dice el periodista Umberto Jara, que la teoría del vaso sucio no es válida porque la concentración de metabolito encontrada en sangre durante el dosaje en Buenos Aires tiene una concentración muy alta", sostuvo.



Como se recuerda, Magaly Medina fue despedida de Latina EN 2018 tras hacer un comentario sobre la sanción que recibió el capitán de la selección peruana por el TAS.

"Ya salió la sentencia del TAS. El Tribunal de Arbitraje ha decidido sancionar al jugador Paolo Guerrero con 14 meses de suspensión. Y como dice la página del Flamengo, está fuera de la Copa del Mundo. Guerrero no forma parte de la Copa del Mundo. El TAS no le creyó a su defensa. El TAS lo considera culpable", dijo la periodista.

" Es muy difícil creer que en una tetera se te haya quedado un poco de mate de coca y le hayan añadido un poco de anís, y que eso te haya dado un metabolito que se encuentra en la cocaína. Esa postura que mantuvo Guerrero y su defensa no fue creída", añadió.

