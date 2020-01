Magaly Medina hizo evidente su molestia por las declaraciones de Pablo Bengoechea tras su respuesta a la salida nocturna de sus jugadores Jean Deza y Carlos Ascues. En la edición de anoche de su programa, la periodista respondió sin tapujos al entrenador de Alianza Lima y lo calificó de “patético” por su “justificación estúpida que ofende”.

La conductora de televisión no se guardó nada y, a manera de réplica al estratega uruguayo, compartió imágenes de Ascues, de la misma noche, bailando con cerveza en mano en una fiesta privada de Donny Neyra .

“Hoy el entrenador de Alianza se pronunció sobre nuestro ampay restándole importancia. Si te tienes que enojar con Ascues. Y no es por el hecho de que estaba en su casa, sino porque en su casa armó el juergón cuando tú lo mandaste a descansar. Como habías dicho anteriormente en un discurso bonito, esos descansos son para pasarla con la familia y no para emborracharse. Eso lo dijiste y eran tus palabras firmadas. Ahora sale muy sonriente, irónico ante la prensa y haciéndose el chistosito. No estaba en su casa tomando el sol o una siesta, estaba en un juergón. ¿No quieres castigarlo porque estaba en su casa? Él dijo: ‘Bueno, si hubiera estado en un boliche o tomando en la calle’. ¿Querían eso? Espere un poco, profesor Bengoechea”, señaló.

“Qué gracioso es. ¿Me pongo a reír o a llorar? Cómo es posible que diga que es muy difícil vivir acá. Es difícil vivir bajo el ojo público, pero los futbolistas reciben unos sueldazos y se deben a sus hinchas. Tienen ciertos sacrificios que otros trabajos no tienen. La plata no se gana fácil. Este entrenador está tratando de tapar el sol con un dedo. Las chicas llegaban en automóviles llenos, como ganado, y el ruido se escuchaba en toda la cuadra. Era un fiestón”, agregó Medina.

Finalmente, la presentadora de TV retó a Bengoechea y al dirigente Gustavo Zevallos a continuar respaldando a Carlos Ascues.

“¿Qué le puedo decir? Patético, patético, realmente patético. ¿Qué les costaba admitir que se portaron mal y tomar las medidas correctivas del caso? Es como los padres sobreprotectores que saben que su hijo está mal, pero igual salen a justificarlos. La justificación estúpida es la que ofende. Por favor, no vengan a contarnos cuentos. No vengan a decirnos cómo debemos comportarnos los periodistas, a mí no, tal vez a otros. Al profesor Bengoechea le vamos a contestar que Ascues no se quedó en su casa. Terminó la fiestecita alrededor de las 2 y 2:30 de la mañana. El señor se fue a otra fiesta, una fiesta privada. Era el cumpleaños del exfutbolista Donny Neyra. Hasta estuvo Melissa Klug, Waldir Saénz y Lucero Jara. Ahí estaba, ahí terminó la madrugada del domingo. Divirtiéndose y jaraneándose con chela en mano. ¿Qué va decir ahora Bengoechea y el dirigente que mentó la madre?", concluyó.