La conductora Magaly Medina dejó en claro que la encargada de hacer espectáculos en ATV es ella, esto ante la consulta sobre el posible ingreso de Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, a su canal.

Hace algunos días la periodista señaló que le gustaría contar con la presencia de ‘Peluchín’ en “Magaly TV: la firme”; sin embargo, primero debe aclarar algunos temas que los llevaron a alejarse y terminar su amistad. “Me encantaría tenerlo en mi programa, porque es un personaje vigente que a pesar de no estar en la televisión, está presente en las redes sociales”, dijo.

Sin embargo, tras una entrevista en RPP, la presentadora fue consultada por la posibilidad de que ella y Rodrigo González compartan parrilla de programación. Su respuesta causó gran sorpresa.

“No me quiero estresar pensando en eso, pero el dueño de mi canal no creo que lo tenga en mente, yo creo que me contrató a mí para que haga periodismo de espectáculos. Yo he preguntado si está en los planes y me han dicho que no”, dijo a la prensa.

“(En ATV) espectáculos lo hago yo… A mí me contrataron para hacer periodismo de espectáculos y me dijeron que yo iba a ser la única”, añadió.

Por si fuera poco, Magaly Medina descartó que ambos conduzcan juntos un programa de TV. "Yo hago mi programa sola, no soy de hacer programas con 4 o 5 personas, ya lo ensayé al principio y no funciono así, yo funciono sola”, precisó.