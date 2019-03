Magaly Medina arremete contra Milagros Leiva: "Yo no soy ninguna 'lamezapatos'"

No se quedó callada. Magaly Medina le respondió a Milagros Leiva , quien la encaró luego que la conductora de espectáculos cuestionó públicamente su trabajo como periodista e insinuó que tiene "corona" en ATV.

Magaly Medina, quien días atrás calificó de "atorrante" y "huachafo" el papel que su colega intentó jugar durante la entrevista que le hizo a Melissa Loza, arremetió contra la periodista en declaraciones al diario Trome.

"Cuando trata de desacreditar mis primicias e investigaciones, entonces respondo claro y fuerte. Yo no soy ninguna ‘lamezapatos’ y no me van a sacar a ningún Belaunde, a ningún Oviedo", manifestó Medina.

Además, aclaró que ella no vetó en ningún momento a Nicola Porcella del programa de televisión de Leiva. "Esta señora, como no tiene más argumentos, trae a colación la leyenda negra que me antecede. Lo que dice es mentira, jamás impedí que Nicola se sentara en su set, eso fue una cuestión de los directivos del canal, porque él había amenazado con demandarme y al canal también, entonces dijeron por qué se le iba a dar tribuna. Soy una trabajadora como cualquiera, no gozo de privilegios especiales ni tengo corona", sostuvo.

Como se recuerda, Milagros Leiva se refirió a Magaly Medina y contó en vivo que la conductora de televisión no quiso ir a su set para ser entrevistada tras el intercambio de calificativos. "Nosotros acudimos a las fuentes. A los que quieren dar clases de periodismo, a los que dicen que a este programa vienen porque no repreguntamos. ¡Ay, por favor, Magaly! Entonces ¿qué? Por eso no has querido venir a mi programa. Porque no has querido venir a mi programa", aseveró en su momento.