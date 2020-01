Magaly Medina no se quedó callada y volvió a arremeter contra Milagros Leiva, quien tildó de “mala leche” los comentarios que ella y Juliana Oxenford emitieron sobre su persona.

Al respecto, dijo que no le importan las declaraciones de Leiva, y no dudó en poner en al descubierto que su salida de ATV fue por falta de rating.

“Lo que diga no me incomoda, más bien creo que ella incomodaba al canal porque cuando tienes rating, te quedas. Pero si no lo tienes, te chotean", dijo al diario Trome

Asimismo, la periodista puso en tela de juicio la ética periodística de Leiva. "Imagínate si Juliana o yo comenzáramos a investigar y sacar todo, no solo lo de Belaunde Lossio, sino otras cosas, olvídate, quedaría por las patas de los caballos”, disparó.

El enfrentamiento mediático entre las periodistas inició luego de que Juliana Oxenford le revelara a Medina que Milagros Leiva no es santa de su devoción, pues la acusó de robarle entrevistados cuando estaba en un conocido medio local.