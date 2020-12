Las críticas no cesan contra Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y aún esposo de Sofía Franco, debido al comunicado que emitió para pronunciarse sobre el triple choque provocado por la expresentadora de televisión y en el que anunció que estaban separados desde hace un mes.

Uno de los últimos rostros conocidos en pronunciarse sobre le tema fue la periodista Magaly Medina, quien en su programa “Magaly TV: La Firme”, arremetió contra el burgomaestre por exponer esta situación en medio del difícil momento que afronta Franco.

La popular ‘Urraca’ hizo hincapié en que el burgomaestre no se apareció sino hasta la mañana del lunes -pues el accidente vehicular ocurrió la noche del último domingo- en la comisaría de Santa Felicia donde Sofía Franco pasó toda la noche detenida.

Magaly Medina tildó como el “comunicado de la vergüenza” el pronunciamiento de Álvaro Paz de la Barra. “Lo primero (que señala en el papel) es: ‘Me encuentro separado de Sofía (Franco) desde hace un mes’; o sea, ‘No es mi responsabilidad (que ella haya chocado)’, ‘Yo no tengo nada que ver con ella’... Pero en todo caso qué oportuno el comunicado de este señor esposo, en esta actitud que no tiene nada de valiente, ni caballerosa”, manifestó.

“A mí me parece realmente criticable la actitud del alcalde de La Molina al no tener la caballerosidad, el buen corazón, la solidaridad y el afecto que se puede tener por alguien con la que conviviste nueve años, con quien tienes un hijo y a quien llamaste esposa (...) Me parece lo más terrible del año ese hecho que además yo creo que eso habla y pinta de cuerpo entero a un ser humano”, agregó indignada la popular ‘Urraca’.

