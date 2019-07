Magaly Medina respalda a Susan Ochoa y le dice a Gisela Valcárcel: "Las caretas siempre se caen"

Magaly Medina respaldó a la cantante Susan Ochoa luego que le pidiera a Gisela Valcárcel que no minimice su trabajo, porque le costó trabajo lograr ser la ganadora de dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista sostuvo que tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta de quién realmente era la 'Señito'.

"Susan Ochoa le dijo a Gisela lo que yo desde años le digo. Las caretas siempre se caen y siempre se van a dar de notar en algún momento", refirió la 'pelirroja' .

Recordemos que Susan Ochoa declaró en el programa 'Día D' que Gisela no respetó su trabajo.

"Me duele que las personas menosprecien mi trabajo. Como digo, si a ti no te gusta, bien. Yo no te exijo, yo no te pido, solo quiero respeto. Y también, no vengas a minimizar mi trabajo, porque a mí me costó", precisó la intérprete de 'Ya no más'.

