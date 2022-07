Tal como lo prometió, Yahaira Plasencia cantó en vivo y sin playback la noche del último jueves en los Premios Juventud, hecho que fue destacado por Magaly Medina en la reciente edición de su programa.

La popular ‘Urraca’ que ha sido una de las más duras críticas de la salsera destacó que haya cumplido su palabra, pero no perdió la oportunidad para cuestionar otros aspectos de la presentación que ofreció la intérprete de “Y le dije no”.

“Eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo. Claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella no puede cantar y bailar”, dijo.

“Entonces o se concentra cantando para que por lo menos le salga buena voz y no le salga ningún gallo, como ya le ha salido en otros conciertos”, agregó para luego darle mérito por su esfuerzo.

“Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó, bueno no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales”, finalizó sobre el tema, pero no perdió oportunidad de criticar su vestuario.

“Se apareció con este vestidito bien sencillo, bien playero.. Sencillito y simple pero se le ve un poquito ‘taypá' (...) Los cibernautas encontraron que es de SHEIN, esta página donde se compra ropa china”, criticó.

“Pero para ir a una alfombra roja con un vestido de 11 euros ¡Por Dios! Cualquiera va a Gamarra y le pide a uno de los tantos buenos diseñadores que hay allá que le haga un vestidito que vaya un poco más con la ocasión”, culminó.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es Guerra”: Los ‘guerreros’ ganaron la semifinal del reality

EEG: Premiación de guerreros