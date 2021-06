En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, Jessica y Vasco Madueño aparecieron a través de una conexión virtual, y fueron sorprendidos por Magaly Medina, quien reveló que consiguió una computadora para que el joven pueda continuar con sus estudios de música.

Según contó la conductora del programa de ATV, fue Luciana Olivares, ex gerente de contenidos de Latina, la encargada de donar la computadora MAC para que el joven músico pueda continuar sin problemas sus estudios.

“Una computadora está llegando el lunes la MAC que tu querías. Luciana Olivares fue gerente de contenido de Latina... se sintió tocada por tu caso, es mamá, además también porque se trata en una casa a la que ella perteneció, la cual debió salir a poner paños fríos a obligar a su artista que tenga que hacer lo que se debe hacer”, señaló Medina.

Cabe señalar que, durante la entrevista, Vasco Madueño también se pronunció sobre el comunicado de Guillermo Dávila compartió en redes sociales, donde le ofrece disculpas y señala que ya empezó el proceso para hacerse una prueba de ADN.

“Así no es como se hace una prueba de ADN en realidad en mensaje me escribe y no me dice ni el nombre del laboratorio y ahora lo dice. Tendríamos que ir los dos juntos para que nos saquen las muestras y sería más ético que escoja el laboratorio”, aseguró el joven cantante.

Asimismo, Vasco Madueño dijo que no confía en la palabra de Guillermo Dávila, por lo que también siente desconfianza en la prueba de ADN a la que se sometió el nuevo jurado de “La Voz Perú”.

