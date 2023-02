Magaly Medina anunció que en su programa “Magaly TV: La Firme”, que se emitirá hoy 15 de febrero, se lanzará un ‘ampay bomba’. Ante esto, los usuarios le pidieron que no sea otro ‘ampay’ del exfutbolista Roberto ‘Chorri’ Palacios.

Luego de difundirse el avance del programa, varios internautas trataron de adivinar quién sería el hombre ‘ampayado’ y más de uno pidió que no sea el exjugador del Sporting Cristal, quien habría tenido un encuentro caluroso con una amiga días antes de su boda, según el programa “Magaly TV: La Firme”.

“Que no sea el Chorri porque ya aburre”, “Si es el Chorri, Magaly nunca más veo tu programa”, “Mientras no sea el Chorri”, “Falta que sea el Chorri de nuevo”, “La esposa del Chorri cruzando los dedos para que no sea su marido otra vez”, fueron algunos de los comentarios del video publicado en Facebook.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR