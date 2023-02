Magaly Medina lanzó duras críticas contra Jesús Barco por no ponerle fecha a su matrimonio con Melissa Klug a casi un año y medio de pedirle la mano. La ‘Urraca’ aconsejo a la ‘Blanca de Chucuito’ terminar su romance con el pelotero al considerar que no está listo para pasar a la fila de casados.

“Yo creo que él no tiene interés en el matrimonio. ¿Melisa qué haces con este mocoso que no sabe ni a dónde quiere ir? Seguramente que la palabra matrimonio le asusta, déjalo al chico, disfrútalo mientras dure y sin ataduras, a un chibolo lo tienes que disfrutar así”, señaló la figura de ATV.

En otro momento, Magaly se refirió a las recientes declaraciones del mediocampista del Sport Boys, quien dijo que su boda con la empresaria chalaca sigue en pie. Al respecto, la conductora resaltó la falta de entusiasmo del futbolista.

“Desde el 2021 (le pidió la mano) ¿entonces para qué diablos le dio el anillo? Se emocionó, el chibolo impetuoso compró un anillito y se lo dio y la otra ya se fue a la clínica de inseminación para intentar tener un hijo, ella ya se había proyectado hasta con el hijo y el otro ni muestra entusiasmo”, acotó.

¿Qué dijo Jesús Barco sobre sus planes de matrimonio?

El futbolista Jesús Barco vivió un incómodo momento luego de que su compañero Rodrigo ‘Gato’ Cuba mencionara los planes de matrimonio con Melissa Klug cuando era entrevistado por un portal deportivo.

“Gordo, te vas a casar”, empezó a gritar Cuba. El novio de Melissa Klug se puso nervioso y el reportero le preguntó si este año contraerá nupcias.

“No, eso es mentira. El Gato empieza a gritar tonteras. Sí, sí es el Gato. Ambos tenemos una amistad y nos molestamos. (…) Él me organizará el matrimonio, de repente, no sé, él lo afirma y yo ni lo sé”, indicó el futbolista.