Magaly Medina volvió a lanzar duras críticas contra Carlos Vílchez y aseguró que debería dar un paso al costado en “Mande quien mande”, programa que conduce junto a María Pía Copello.

“Yo se lo he dicho a ella en privado y se lo digo ahora en público que la Carlota… no entiendo a ese personaje, tal vez fue gracioso antes, pero hoy en día donde estamos tan inclusivos en todo, ¿por qué alguien que conocemos como un comediante hombre tiene que fingir ser una mujer y que lo llamen como mujer? yo no lo entiendo”, cuestionó la ‘Urraca’.

Para la figura de ATV, el personaje de Carlos Vílchez no logra conectarse con el público objetivo del magazine, por lo que aconsejó a María Pía y a la producción evaluar la permanencia del cómico en el espacio de entretenimiento.

“No aporta más a ese programa, de repente cuando estaba con Laura Huarcayo funcionó, pero yo no veo que ahora aporte mucho, tal vez han invertido mucho en quitarlo de un programa y llevárselo a otro canal, pero creo que deberían devolverlo de donde lo llevaron, si es que Jorge Benavides aún lo quiere también”, continuó criticando.

“Debería adoptar un personaje más acorde con el tipo de programa. Yo creo que no empatiza con ese público de señoras que está ahora… o eres hombre o eres mujer, eres comediante o no eres comediante”, concluyó.