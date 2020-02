Magaly Medina cuestionó al abogado de Jefferson Farfán que lleva la demanda por la reducción de pensión por alimentos para sus hijos en común con Melissa Klug. En opinión de la periodista, si el futbolista sigue contando con los servicios de Enrique Pardo Figueroa, nunca logrará comunicarse con la empresaria chalaca.

Además sostuvo que el abogado debería respetar a Melissa Klug y a sus hijos. “Lo que tiene que hacer es contribuir a su buena imagen (en alusión a Jefferson Farfán), contratar a un abogado que sea conciliador, que sea humano, que actúe como padre, que tenga la delicadeza de respetar a una mujer y a sus niños", sostuvo.

Para la periodista de ATV, el abogado del futbolista solo se “deja llevar por lo que cobra mensualmente” y hasta el momento solo está repartiendo cartas notariales como si fueran la única forma de comunicarse. "Y cuando ya eso no le resulta le sale a contestar de igual a igual a Melissa Klug”, precisó.

US$3 MILLONES ES LO MÍNIMO

De otro lado, Medina Vela defendió a Melissa Klug tras la demanda del delantero del Lokomotiv. “Lo mínimo es y te lo mereces (Melissa), es un millón de dólares y eso que debería ser dos o tres millones. Es lo que se pide en estos casos de separación y cuando se manejan las cifras que maneja Jefferson Farfán”, indicó.

Melissa Klug le explicó que con los US$50 mil que le ofrecía Jefferson Farfán quería lanzar un negocio propio, según recordó Magaly Medina. "Pero yo le aconsejé que eso lo revise un buen abogado, pero esto no lo aceptes. ¿Qué emprendimiento vas a sacar con 50 mil dólares? Has perdido 11 años, que has invertido de tu tiempo con un hombre que ha crecido laboralmente junto a ti, entonces es lo mínimo que mereces”, contó Medina.