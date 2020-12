La conductora Magaly Medina no tuvo reparos en responder a la presunta denuncia que el abogado del futbolista Jefferson Farfán, Enrique Pardo Figueroa, habría presentado contra la conductora de “Magaly TV, la firme” y su productor Patrick Llamo Aquezolo.

“Dice que me ha denunciado, pero no tengo en mis manos ninguna denuncia ni mis abogados tampoco, dice que ha presentado una demanda por violar su intimidad al publicar videos de su departamento, donde al parecer se celebraba una fiesta con Yahaira Plasencia. Según él, las imágenes que exhibimos el 31 de julio y el 19 de diciembre del año pasado son propias de su intimidad y privacidad y fueron captadas sin consentimiento ni autorización”, expresó Medina.

“Pare su coche, abogado. ¿Cómo que nada tiene que ver con el deporte? Jefferson Farfán además de ser un futbolista que está de para, su vida personal la publica y habla de ella. Si uno fuera respetuoso de su vida privada y no quisiera que nadie hable de ella, entonces tendría redes sociales privadas. Incluso tiene equipos que contrata para que lo graben en su ambiente público y privado. Yo nunca me he metido a su departamento, nosotros como periodistas captamos lo que está al alcance de nuestra vista”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que su programa, “Magaly TV, la firme”, no utilizó ningún dron para grabar las imágenes de la reunión, sino que utilizaron una pequeña filmadora “con buen zoom”.

“Nos dan más crédito del que merecemos. Esta es una filmadora que usted podría tener en casa, esta es una cámara normal que tiene buen zoom. ¿Dónde han estado nuestros chacales? Los investigadores del programa estuvieron en Barranco, donde él vive es Miraflores”, precisó.

“Vamos a cerrar este tema, y para que el jugador de fútbol Jefferson Farfán se deje de ser tan quisquilloso, tiene que aprender a lidiar porque es mediático. Se metió con una chica mediática y eso hace que el público quiera saber ese tipo de información... No está bien mentir ni echarnos barro para que un juez acepte su demanda”, agregó.

