Magaly Medina se pronunció en su programa luego de perder un juicio por difamación contra el actor Lucho Cáceres , a quien llamó “escoria y basura” en el 2020. La conductora señaló que un periódico de espectáculos sacó un titular en su portada como “condenada”, asegurando que no se asemeja a la realidad en la que se encuentra en su proceso legal.

“Hay muchas especulaciones en la calle, hace mucho tiempo que no veía un titular de ese tipo (Condenada. Magaly recibe dos años de prisión suspendida) tras 25 años en este tipo de programas. Estas carátulas en una época montesinista eran pan de todos los días. Todos los días yo vendía muchos periódicos, sobre todo cuando me condenaban”, comenzó diciendo en Magaly Tv;La Firme.

La comunicadora también se refirió a sus enemistades, que tiene en el mundo de la farándula, pues aseguró que “Hay arañados. Gente que se siente intocable en la farándula, que creen que nadie le debe decir nada. Cuando ellos insultan no es un insulto, cuando uno les dice alguna manera se victimizan”.

Finalmente, la conductora precisó que no está condenada como aseguró un periódico nacional. “¿Condenada? No, para muchos ya estoy en la cárcel. Mis ‘haters’ han celebrado este fin de semana, pero la ignorancia les hizo celebrar un hecho que no es realidad”.

¿Qué dijo Lucho Cáceres?

“El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la constitución. Nadie puede mancillarlo, menos en un medio de comunicación. La libertad de expresión no es irrestricta, tiene parámetros, y si estos no se respetan se incurre en delito contra el honor, injuria y difamación agravada como es el caso. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70,000 soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente”, dijo Cáceres al inicio de su mensaje

“Dependerá de nosotros el no quedarnos de brazos cruzados ante el abuso y vejamen que realizan ciertos programas, normalizando de esta manera delitos que deben ser penados, más aún si la persona que los comete es reincidente en más de una ocasión”, añadió.

Lucho Cáceres invitó a denunciar a las otras personalidades que se han visto afectadas por los comentarios de Magaly Medina en su programa de televisión.

“No seamos cómplices de la impunidad, accionemos y ejerzamos nuestro derecho al honor, a la honra, a la intimidad, a la privacidad, derechos que vienen siendo violentados impunemente hace más de una década por programas que tergiversan, confunden, invaden, y esparcen morbo en la teleaudiencia”, sentenció.