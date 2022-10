Magaly Medina empezó su programa del miércoles 26 de octubre recordando que el próximo 1 de noviembre su espacio televisivo cumplirá 25 años al aire. Sin embargo, también aprovechó para responder a la actriz Ebelin Ortiz por sus recientes declaraciones sobre la serie “Magnolia Merino”.

Según dijo Magaly Medina, la recordada serie que se emitió en Latina Televisión fue hecha solo para ridiculizar la situación que ella vivía en esos años; es decir, la época en la que fue encarcelada.

“Esa serie, la trama, empieza con los momentos que a mi me mandan a prisión. Era ridículo, en la telenovela me ponen como si me tapo la cara con las manos esposadas. Cuando me mandan a prisión, en ningún momento bajo la cara”, señaló Magaly Medina.

“Ese esperpento de miniserie que quiso recrear mi vida, que quiso menoscabar mi credibilidad e imagen, la reputación que me gané por años. Fue un aprovechamiento descarado de mi imagen que ellos pensaron capitalizar, pero que no lo lograron”, añadió la presentadora de TV.

Por otro lado, también aseguró que en aquel entonces tenía una guerra mediática con el que, años después, sería también su casa televisiva. “El canal que lo programó fue Latina que me detestaba a morir, teníamos una guerra... Era hecho con ganas de dejarnos mal parados”, precisó.

