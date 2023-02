Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al revelar que se encontró con el futbolista Hernán Barcos en el centro comercial Jockey Plaza. La conductora contó detalles de la conversación que sostuvo con el pelotero, a quien llenó de halagos.

“Se me acercó un señor y me dijo: ‘Hola quiero saludarte, yo soy Hernán Barcos. ‘Yo le dije, ah hola’, porque ustedes saben que yo no sé nada de fútbol”, empezó contando la ‘Urraca’.

“Me presentó a su esposa, me presentó a la persona que cuida a su hijito, a la nana que le regaló una casa. Fue una charla muy amigable donde me expresó el profundo respeto que siente por mí, por el programa. ¡Me encantó!”, contó la figura de ATV.

(Foto: ATV)

Según reveló, el jugador de Alianza Lima no solo le expresó su admiración por su labor periodística sino que lamentó no haber podido darle una entrevista por prohibición de su club.

“Me dijo que había lamentado no poder aceptar (la entrevista), porque aceptó en un principio hacer la nota, dice que el club (Alianza Lima) se lo prohibió. Qué pena, cuando nosotros sabemos diferenciar cuando hay un jugador responsable y disciplinado y no se mete en líos, sobre todo que él es un líder nato. Le dije que no importaba, que era más rentable ampayarlos”, añadió.