No se quedó callada. Luego de que Olenka Zimmerman la tildara de “estúpida” por criticar el contenido de su plataforma de Onlyfans, Magaly Medina se dio un tiempo para contestar y ‘parchar’ a la modelo, asegurando que no se iba a poner “boca a boca con una arrabalera”.

“Se picó porque le descubrimos que su Onlybamba tenía un montón de fotos que cualquiera la puede conseguir en Google”, empezó a decir la ‘Urraca’.

“Le salió todo lo barriobajera y lo chabacana que siempre ha sido, porque ella es una mujer que siempre ha sido bien vulgarona, ha tenido escandaletes en donde se ha visto metida pico a pico con sus vecinos. ¿Se acuerdan de sus escándalos en San Bartolo? Ella es así, es una mujer bastante grosera y vulgar”, continuó.

Magaly aseguró además que mantendrá su distancia con Zimmerman, pues “Ella elige a sus enemigos”: “La chabacanería no es mi territorio, ella sí se mueve mejor ahí, pero yo no. De verdad ella es ordinaria y arrabalera y yo con personas así mantengo mi distancia. Mis enemigos los elijo yo”.

“¿Qué le pasa, qué te fumas, oye, qué tiene el agua que tomas?, para que hables en ese tono, uno bien chabacano, vulgarón. No estoy para agarrarme boca a boca con una arrabalera como ella. La ordinariez no me gusta, no es mi estilo”, finalizó Medina.

“Es disforzada, no atina”

Olenka Zimmerman no se quedó callada y arremetió contra Magaly Medina luego de que esta criticara el contenido que ofrece en la plataforma Onlyfans, asegurando que ofrece imágenes subidas de tono tomadas hace muchos años.

“En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, dijo.

Las fotos del archivo que aparecen en su Onlyfans, según comentó la propia Zimmerman, fueron subidas por pedido de sus fans, quienes coleccionan fotos de revistas y calendarios de años anteriores. “Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”, agregó.