Para la periodista Magaly Medina, que la relación amorosa de Paolo Guerrero y Alondra García Miró no prospere se deba tal vez a que el futbolista “no ama lo suficiente” a la modelo y flamante actriz.

A esta conclusión llegó la figura de ATV tras conocer la confesión de Alondra García Miró: que doña Peta, la mamá del conocido ‘Depredador’, fue la cupido para que se reconcilie con el futbolista tras su sonada separación.

Doña Peta feliz con Alondra García Miró | Captura

“Ahora sabemos que ella de alguna forma convenció al hijo que volviera a tener su relación con Alondra. Por eso, Paolo habla como habla, tal vez haya una manera de que la mamá le ha sugerido que vuelva con esta chica, que es una chica guapa, linda, pero que de repente él no la ama lo suficiente”, señaló.

PAOLO DILATA COMPROMISO

La conductora agregó que por ello no se daría el siguiente paso en la unión amorosa: la del matrimonio entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero pese a su prolongada relación sentimental.

Paolo Guerrero y Alondra García Miró viajan juntos por el mundo (Foto: Instagram)

“Por eso que se dilata este compromiso con ella y hasta ahora no hay fecha de boda, no hay anillo de compromiso, no hay planes a futuro cercano. Como él mismo lo dijo, todo es parte de un proceso, como si la pobre Alondra —al igual que Yahaira— tendría que pasar por diversas pruebas hasta que al señor se le ocurra darle un anillo de compromiso”, expresó.

Escuchar el video a partir de minuto 40:00

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo habla de las clases de su hija.