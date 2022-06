Magaly Medina soltó ayer toda su artillería en su respuesta a Jazmín Pinedo, quien le respondió en su programa televisivo luego de que la ‘Urraca’ criticara severamente su entrevista con el futbolista Jefferson Farfán, una respuesta que salpicó a su ‘comadre’, Gisela Valcárcel.

Jazmín Pinedo le recordó un supuesto romance que habría tenido Magaly Medina con su primer jefe, además de la relación que tuvo con su exproductor, Ney Guerrero. Según Medina, estos son “chismes de pasillos de canales”, razón por la cual le restó importancia a lo expresado por Jazmín.

Sin embargo, no se guardó nada a la hora de contraatacar, involucrando además a Gisela Valcárcel, su rival de toda la vida en la televisión de espectáculos.

“Ahora resulta que me difama, quién le sopla esas estupideces, pueden hacer un poco de trabajo de investigación, llamar a la gente que ha trabajado conmigo, que conoce mis orígenes. A mí nadie nunca me regaló ningún puesto en ningún diario ni en ninguna revista o en ningún sitio donde haya trabajado. Todo me lo gané”, dijo en su programa Magaly Tv La Firme.

Tras ello, aseguró que Jazmín se habría equivocado de ‘diva’, pues indicó que la historia no era de ella, sino de la popular ‘Señito’.

“Yo creo que se ha confundido, creo que es la diva de la televisión a la que admira, la historia es de ella, ella es a quien le dieron un programa de televisión al mediodía porque se acostaba con el dueño del canal. Lee un poco más, eso está, los rumores estaban, en mi programa lo dije y lo dije también cuando escribía en la revista Oiga. Era voz populi”, disparó Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO

La fuerte indirecta de Jazmín Pinedo contra Magaly Medina: “Esa mujer miente” Luego de que Magaly Medina le respondiera por la entrevista a Jefferson Farfán, la conductora Jazmín Pinedo compartió una historia con un polémico tema que estaría dirigido a la ‘Urraca’. “Esa mujer miente”, se logra escuchar. (Fuente: @jazminpinedo)