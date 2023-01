Magaly Medina volvió a arremeter contra Alessia Rovegno tras revelarse la entrevista para el Miss Universo , donde la modelo afirma que la critican por no ser como una peruana tradicional. Ante ello, la ‘Urraca’ cuestionó su respuesta y explicó el verdadero motivo por el cual la cuestionan.

“Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente”, fue el comentario que Magaly decidió criticar, no sin antes resaltar que la modelo se sabe expresar muy bien en inglés, pero sus respuestas siguen decepcionando.

La ‘Urraca’ específico que Alessia no es criticada por ser rubia o tener ciertos aspectos físicos, sino por su inteligencia, la que habría demostrado al responder a las preguntas simples que le hacen.

“Eso de que me critican porque soy rubia, no mi amor, te critican porque eres tonta, por eso porque eres burra, por eso te criticamos, no criticamos tu belleza física”, dijo Magaly Medina.





¿Qué dijo Alessia Rovegno en el Miss Universo?

Una de las preguntas que le formularon fue acerca de las críticas que recibió por no representar la supuesta “belleza peruana”, algo con lo que tuvo que lidiar en su candidatura al Miss Perú: “He sido criticada porque soy rubia y no soy la peruana típica para mucha gente”, comentó.

“En 2018 fui la portada de una de las revistas más importantes en Perú y ellos decían ‘tú no nos representas, tú no eres peruana’”, añadió Rovegno.

En ese sentido, aseguró haber estado mentalmente fuerte para enfrentar estas duras críticas.

“Desde niña he estado expuesta en los medios de comunicación por mi familia, así que realmente pienso que sé cómo manejarlo, no dejo que la opinión de la gente, las opiniones destructivas lleguen a mí e influyan en mis emociones porque si no estaría en mi casa llorando”

Asimismo, contó cuáles eran sus objetivos como reina de belleza y el mensaje que quería transmitir. Además, hizo referencia a Perú, calificándolo como país multicultural.

“No, realmente fui más criticada al principio, fue lo mismo, no dejé que esas opiniones me afecten, pero en la actualidad me están apoyando, pero sí, al inicio fue realmente difícil, y por eso es que mi capa de bikini es sobre ‘Embracing Diversity’ (abrazando la diversidad) porque ese es el mensaje que quiero dar. Estoy aquí, soy peruana, soy rubia, tengo ojos verdes, pero Perú es un país multicultural, con gente de todo lugar y no se trata de la apariencia física”, manifestó.

