Luego de que se conociera que Angie Jibaja casi es abusada sexualmente, muchos han comentado sobre su actual estilo de vida, una de las personas que ha hablado sobre ello es Magaly Medina. La exmodelo habló para las cámaras de su programa sobre la denuncia que le hizo al dueño de su apartamento, Víctor Zamora, ya que él anteriormente había abusado física y sexualmente de ella.

La popular ‘urraca’ recordó que hace unas semanas captó a Angie en un fumadero de La Victoria. En las imágenes, Jibaja aparecía fumando posiblemente cigarrillos de marihuana.

Magaly tuvo palabras muy claras en lo referente a la situación de la chica de los tatuajes, en su show de “Magaly TV, La Firme”:

“Hace mucho tiempo que no anda en buenos pasos, la vida se le ha salido de las manos, no la tiene en control. La justicia le quitó la tenencia de sus hijos que ahora los tiene Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Ella ha venido de un espiral cada vez más descendente, las imágenes que vimos hace unas semanas en un fumadero en Chorrillos eran reamente lamentables, patéticas. Esta chica viene en franca decadencia, no aprendió nada de aquel momento grave cuando estuvo a punto de morir en el 2020.”

“Nosotros le brindamos ayuda, en este caso, esta decadencia no va a cambiar hasta que decida reconocer que está enferma y no decida por querer realmente un cambio en su vida y rehabilitarse. Es una pena, pero si sigue por ese camino no va a terminar nada bien, una pena ver el ocaso de alguien que fue una figura en nuestra farándula” , detalló.