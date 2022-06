Agradecida. Así se mostró la conductora de televisión, Magaly Medina, quien aseguró haber recibido mucho cariño de los jóvenes asistentes al concierto de Karol G en Lima, a donde asistió con un grupo de amigos. La ‘Urraca’ aseguró haberse divertido mucho durante el espectáculo.

“Agradezco a la gente joven, a la gente que creció con este programa. Les agradezco el cariño inmenso, increíble, que me demostraron en el concierto. Yo no voy así no más a conciertos, pero nos llamó la atención poder ir con un grupo de mis amigos que siempre me convencen de hacer cosas divertidas y entretenidas”, señaló la popular ‘Urraca’.

Realmente me he asombrado porque fue recibir tanto cariño. Sentí que quien iba a dar el concierto era yo. Recibo este cariño con mucha humildad, son 25 años en la televisión con este programa. Gracias realmente por todo ese cariño”, agregó.

Así pues, Magaly fue parte de las figuras de ‘Chollywood’ que no se resistieron a la fiebre de la popular ‘Bichota’, quien llegó a Lima y ofreció dos conciertos a los cuales llegaron muchas personas.

Se robó la atención con sus pasos de baile

La presencia de Magaly Medina en el primer concierto de Karol G no pasó desapercibida. La conductora de “Magaly TV: La Firme” evidenció en sus redes sociales que se presentó en el show acompañada de sus amigos y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Los asistentes estuvieron atentos a los movimientos de Magaly, pues a través de TikTok viene circulando un video en el que la periodista aparece bailando al ritmo de “MAMIII”, uno de los éxitos de Karol G Ft. Becky G.

