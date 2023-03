No la suelta. Magaly Medina no dudó en despotricar contra Melissa Paredes tras anunciar su salida de la conducción del programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión. La comunicadora precisó que la no renovación de su contrato estaría vinculada con la demanda que hizo a Lady Guillén , quien habría difundido unos audios y videos de su menor hija.

Como se recuerda, la modelo sorprendió a los televidentes, el pasado miércoles 8 de marzo, al anunciar que se despedía del magazine tras no renovarse su contrato. En esa línea, la ex de Rodrigo ‘Gato’ Cuba agradeció a la producción de ‘Préndete’ por el apoyo y aseguró que el programa continuará con la conducción de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Ante ello, la ‘Urraca’ calificó de vergonzoso los puntos de rating que registraba el programa teniendo a Melissa Paredes como presentadora.

“Si ella está apelando cuáles son las razones de su salida, pues es fácil y simple, el día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea de traerla a un programa familiar, ahí se jugó todo por el todo y con toda la publicidad que le hicieron tuvo 0.0 puntos de audiencia. Esa es una cifra vergonzosa”, empezó diciendo la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’.

“Si un día llego a hacer esos puntos, antes de eso me voy por dignidad y por ética”, agregó Magaly.

La comunicadora precisó que los televidentes fueron, finalmente, quienes decidieron que la modelo deje la conducción. “No hay nada peor que uno no reconozca que el púbico te dio la espalda. A ella no la saqué yo, y no la sacaron sus vecinas, a ella la sacó el público”, señaló.

¿Melissa fue separada de ‘Préndete’ por demanda a Lady Guillén?

La conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ afirmó que la misma Melissa Paredes se habría hundido al iniciar un proceso legal contra una figura de canal 5.

“¿Qué es lo que hace la inteligente de Melissa Paredes? No se le ocurrió mejor idea de asesorarse por abogados angurrientos de fama (...) Y demandar a Lady Guillén, una compañera de su propio canal (...) Ahí te estabas buscando tu solita la puerta de salida”, manifestó.

Además, la conductora remarcó puedes tener diferencias con tus compañeros de trabajo, pero que otra cosa es demandar.