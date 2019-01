Madre de Angie Jibaja: "El tratamiento que sigue no es por drogas, es por depresión" [VIDEO]

Tocó fondo. La madre de Angie Jibaja compartió cuál es la situación actual de la popular 'chica de los tatuajes', quien recientemente tuvo una fuerte crisis depresiva que la llevó a escribir mensajes suicidas en sus redes sociales.

Tras el lamentable episodio, Maggie Liza, quien ya estaba haciendo su vida en Chile, regresó a nuestro país para auxiliar a su hija. "(Yo volví) por los constantes avisos que daba, sus quejas, me decía que ya no tenía más fuerzas para seguir adelante", contó a Magaly TV.

"El trabajo de ella no es la diversión, ella hace eventos en discoteca. El problema no es ese. Cuando ella regresa de Chile, ella regresó con una depresión severa que se la diagnosticaron allá, vino con tratamiento, tomaba la pastilla y en el camino le ofrecían un trago y ella lo aceptaba. La depresión fue creciendo día a día", reveló.

"Ella me dice que no es droga. Alcohol sí, sí toma. A veces se excede. Ella se refugia en eso para olvidar las penas (...). El tratamiento que ella está no es por drogas, es por depresión", aseguró preocupada por la salud mental de la modelo.

Hace algunas semanas Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para enviar mensajes donde decía que no quería seguir viviendo más, causando preocupación en sus seguidores.