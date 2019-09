Macarena Vélez, a través de sus redes sociales, se pronunció después de haber presentado su declaración ante la Fiscalía sobre la denuncia que realizó contra el abogado Adolfo Bazán, a quien acusa de haberla dopado y tocado de forma indebida.

Por intermedio de su cuenta de Instagram, la ‘ex chica reality’ señaló que no desea hacer un “show” de su vida y se dirigió a sus seguidores.

“No me siento tan bien, pero trato de mostrarles lo más positivo. De eso se trata la vida. Tengo mil interrogantes en mi cabeza. Hoy (ayer) declaré ante Fiscalía y el proceso seguirá. Lo único que todo quede interno, pero es bien complicado. Se imaginarán las cámaras y todo. No quiero hacer un show de mi vida, no me gusta”, precisó.

“Sé que voy a salir adelante y quiero transmitirles felicidad a pesar de todo. En estos momentos uno se da cuenta de muchas cosas, en el sentido que no todo el mundo está contigo. Para adelante como el elefante", agregó.

INTENTÓ CONCILIAR

A través de terceras personas, el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez intentó contactarse con Macarena Vélez –quien lo denunció por acoso sexual, entre otros delitos– para conciliar.

“Esto ya es una forma de impedir la investigación y eso ya califica como delito de obstrucción”, manifestó a Perú21 Yorry Warthon, defensor de la modelo.

Por esta razón, Warthon analiza la posibilidad de solicitar la prisión preventiva del denunciado. De esta manera –sostuvo– se evitaría que Bazán obstruya la investigación.