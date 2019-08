Macarena Vélez tras su salida de 'Esto es guerra: "No me retiro porque yo quiera"

Luego de despedirse de ' Esto es guerra', Macarena Vélez decidió aclarar su situación a través de un revelador mensaje publicado a través de sus historias de Instagram.

"Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Ya no continuo más en el programa. Espero le den con todo y los voy a extrañar infinitamente”, se lee en su publicación.

Aunque agradeció a la producción del programa reality, Macarena dejó en claro que su salida no fue por decisión propia. "Son órdenes y son consecuencias, no me retiro porque yo quiero, sino por decisiones que escapan de mí. Fue súper lindo mientras duro y sé que saldré adelante. Pensé que aún podría demostrar, pero no tengo esa oportunidad ya más. Se vendrán miles de oportunidades, aunque ahorita no las pueda ver”, dijo

En el post, la 'chica reality' también señaló que a pesar de haber perdido muchas cosas, esto le sirvió para aprender. Los hechos se dieron luego que Macarena Vélez hizo pública su denuncia a un sujeto llamado Adolfo Bazán, quien intentó propasarse con la chica reality.