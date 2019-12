Sale del programa. Macarena Vélez anunció a través de sus redes sociales que ya no va más en ‘Esto es guerra’, esto después de haber presentado una denuncia penal contra Adolfo Bazán, el sujeto que intentó abusar sexualmente de ella en una discoteca.

“Gracias a toda la producción del programa. A todos los fans que me apoyan. Todo en la vida tiene consecuencias y nada. Ya no continúo más en el programa. Espero le den con todo y los voy a extrañar infinitamente. La vida continua y solo toca aprender y superarme yo sola a seguir con los demás y buscar nuevas cosas. Gracias por su apoyo”, se lee en el extenso comunicado.

La modelo además, dijo que la repentina salida del reality de televisión es consecuencia de sus actos. “Son órdenes y son consecuencias. No me retiro porque yo quiero sino por decisiones que escapan de mí. Fue súper lindo mientras duró y sé que saldré adelante. Pensé que aún podría demostrar, pero no tengo esa oportunidad ya más. Se vendrán miles de oportunidades, aunque ahorita no las pueda ver", señala.

“Perdí mucho, pero aprendí demasiado y con eso quiero quedarme. Bendiciones a todos”, finaliza el extenso texto, donde también agradece a sus seguidores y seguidoras por el cariño.

Como se recuerda, Macarena Vélez estuvo en el ojo de la tormenta luego que se hizo pública una filmación donde aparece bajo los efectos del alcohol junto a Adolfo Bazán, quien además de grabarla, intenta besarla y abusar sexualmente de ella.

Ella en todo momento ha señalado que este hombre la dopó e intentó abusar de ella. A su denuncia se sumaron varias mujeres que señalaron que también habían sido víctimas del abogado, que en este momento cumple prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

