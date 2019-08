Macarena Vélez denunció que sujeto la acosó e intentó grabar sus partes íntimas

¡Indignada! La chica reality Macarena Vélez usó su cuenta de Instagram para denunciar que un sujeto intentó doparla para grabar sus partes íntimas, tal como revelan las imágenes del programa 'Válgame Dios'.

En el video se puede ver también al sujeto cuando intenta besar a Macarena a la fuerza, quien se resiste lo más que puede. Sin embargo, después de varios segundos de forcejeo, el sujeto logra robarle un 'pico'.

"Estuve en una reunión en una discoteca en compañía de mi primo. De repente, él se va al baño y me siento adormecida, y luego no me acuerdo de nada", inicia su relato Macarena Vélez en su Instagram Stories

"En el video que está circulando no veo la buena intención del sujeto, (además) tratando con premeditación, alevosía y ventaja (intenta) hacerme tocamientos indebidos y no con buen propósito intenta grabar con el celular mis partes íntimas", agregó

(Instagram) (Instagram) Instagram

La chica reality anunció también que tomará acciones legales contra el sujeto. Said Palao, su pareja, expresó todo su apoyo a Macarena. "Qué todo el mundo conozca a ese depravado", declaró el 'guerrero' al programa 'Válgame Dios'.