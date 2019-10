Han pasado varias semanas desde que el Poder Judicial decidiera iniciar un proceso contra el abogado Adolfo Bazán por tocamientos indebidos tras la denuncia que entabló la modelo Macarena Vélez. Sin embargo, la penosa situación que le tocó vivir a la participante de ‘Esto es guerra’, no la ha amilanado.

Por eso, la joven contó lo difícil que le ha sido retomar su vida luego que se revelaran las imágenes en las que se le ve a Bazán aprovechándose de ella.

“No ha sido fácil, es complicado, pero no soy una persona negativa, soy positiva, aunque reconozco que soy llorona. Me he reinventado y digo: ‘por qué voy a desperdiciar un día estando triste si tengo salud, mi familia está bien’. Así que voy para adelante, el tiempo todo lo cura y yo ocupo mi mente en otras cosas”, comentó en el diario Trome.

Vélez, además, comentó que —desde lo que le tocó vivir esa situación— ha sido complicado volver a salir a divertirse, porque muchas personas están a la expectativa de lo que hace e incluso, según reveló, la juzgan. Añadió que no se arrepiente de haber denunciado, pues esto motivó que otras víctimas de este sujeto también salgan a revelar más casos de abuso.

“(...) Lo que me pasó le puede suceder a cualquier persona, solo que lo mío fue súper masivo debido a que estoy en la televisión, pero igual no me arrepiento de la denuncia, ya que a raíz de esto salieron muchas personas a hablar. Hasta ahora no puedo creer que exista una persona así”, declaró.

Finalmente, la ‘chica reality’ envió un mensaje a las mujeres que han sufrido abuso y las instó a denunciar. “Que las cosas siempre pasan por algo mejor, aunque en ese momento no se entienda. Hay que ser fuertes y denunciar, no sientan vergüenza ni temor al qué dirán, den la cara que eso las hace más valientes y si tienen problemas con su pareja o en general, lo que es para ti será para ti y si no es así, vendrá algo mejor. Lo importante es quedarte con lo más bonito y lo feo lo dejas atrás, nada de cargas negativas”.

Como se recuerda, a raíz de esta denuncia que hizo la modelo, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adolfo Bazán, quien hasta la fecha se encuentra como no habido.