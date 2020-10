La ex chica reality Macarena Gastaldo reveló a inicios de setiembre que mantuvo una relación con Luis Advíncula. Sin embargo, no brindó más detalles del romance que vivió con el defensor.

Esta vez Gastaldo se animó a contar al diario Trome cómo fue su breve romance con el futbolista. “Él es un chiste, es un loco y tiene una personalidad como la mía. Nos llevábamos muy bien, demasiado bien, espero que se le pase el enojo”, comentó al ser cuestionada sobre el recuerdo que guarda de Advíncula.

La ex participante de “Esto es guerra” afirmó que ambos solo fueron salientes y que ella estuvo un mes en España con él. Al contrario de Sheyla Rojas, quien solo fue dos días. “No soy interesada, porque no le saqué nada. Las cosas de marca que tengo me las compró mi expareja (Patricio Álvarez)”, agregó.

Gastaldo señaló que Advíncula era un hombre detallista y la sorprendía con flores y ositos.

Sobre si estuvo enamorada, Gastaldo señala que lo quería. “Lo quise mucho, lloré por él. Lloré porque las cosas se terminaron, él estaba allá y yo aquí. Teníamos caminos cruzados”, afirmó sobre el fin de su relación.

