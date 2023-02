Luisito Caycho le puso fin a su amistad con Lucía de la Cruz, esto luego que la cantante lo desmintiera públicamente y lo ninguneara por afirmar que se casaría con ella para darle la nacionalidad española.

Al popular ‘Chamaco’ no le gustó para nada que la cantante no reconociera que le pagó por cantar en su restaurante en España, y en una entrevista con Trome, aseguró que ya no quiere saber nada de ella.

“Desde ahora Lucía ya no es mi cuculí, ahora es la difunta porque murió para mí. Todo el amor y el respeto que sentía durante tantos años se fueron al tacho”, señaló el empresario chalaco.

En otro momento, Luisito Caycho negó que haya intentando colgarse del nombre de su expareja, y reiteró que él también ha trabajado mucho y que fruto de su esfuerzo es tener un local de comidas en España.

“Colgando de ella, no tengo por qué hacerlo. Ella tiene su nombre bien ganado y la respeto, pero yo también durante todo este tiempo me gané el mío. Yo no necesito de ella, tengo mucho trabajo y sigo con mis proyectos, pero con Lucía nunca más, está ‘muerta y enterrada’”, recalcó.

Pese a sus diferencias, ‘El Chamaco’ dijo que espera que todo lo siga yendo bien a la cantante. “No le deseo el mal, pero nunca más quiero saber de ella. Lo más que me dolió es que no supo valorar el amor y respeto que tuve por ella, para mí está ‘muerta’ para siempre”, añadió.





Luisito Caycho pierde los papeles con Lucía de la Cruz

El empresario chalaco se comunicó con el programa de Magaly Medina el último jueves para brindar sus descargos, sin embargo, todo se salió de control cuando Lucía de la Cruz negó haber recibido un pago cuando cantó en su restaurant en España.

“Lastimosamente me decepcionas Lucía, ¿sabes por qué? Porque una persona tiene que ser agradecida. La que tiene que ser inteligente para hablar eres tú”, le increpó Luisito Caycho.

Al ver el fuerte cruce de palabras, Magaly Medina tuvo que intervenir para intentar ponerle paños fríos al asunto.