Hace unos días Luis ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió a todos al anunciar a través de su cuenta de Instagram que iba a ser sometido a un intervención quirúrgica, pero no dio mayores detalles. Ahora, el exfutbolista ha explicado qué fue lo que le pasó.

En una entrevista que ofreció al diario Trome, reveló que pasó “momentos duros”. “Muchas veces una cree que está bien por fuera, pero por dentro suceden cosas que uno ignora. También he estado abusando un poco de mi físico. He descuidado de mi salud”, admitió.

‘Cuto’ explicó que una tenía “una molestia que venía arrastrando hace dos semanas, cuando tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, el dolor en el hígado era muy fuerte. Ya no podía comer y me sentía muy mal, agitado, débil, estuve con antibióticos”.

Cuando regresó a Lima, su “hermana Diana y mi cuñado Gino, decidieron llevarme de emergencia, pero ‘Cuto’ Guadalupe, terco, no quería. Pero el dolor era muy fuerte, ya no lo soportaba”. Ya en la clínica, los doctores no le daban un diagnóstico preciso sobre qué era lo que tenía.

“En principio no lograban detectar por qué no me paraba la fiebre. Por eso los médicos ordenaron todo tipo de pruebas, exámenes, hasta que con una resonancia magnética y tomografías lograron ubicar una mancha negra en el hígado”, contó.

El ahora empresario indicó que se trataba de una bacteria. “Según los médicos, esa bacteria uno lo adquiere cuando está en la selva. Por eso me tuvieron que operar, tuvieron que intervenir para extraerme todo esos parásitos del hígado, y hacerme un drenaje”, precisó.

Asimismo, confesó que sintió temor que de lo que pudiera pasarle pues “era una molestia terrible, sentía que me moría. No poder alimentarme, estar débil, indefenso, uno piensa en lo peor, pero siempre está tu fe, uno cree en Dios. En la clínica me trataron muy bien y una de las personas que me atendía me dijo: ‘Cuto puedo orar por ti’. Sentí un alivio, ya que había entrado en pánico. Luego de sus oraciones sentí una tranquilidad”.

También agradeció “a Dios, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que en estos días he estado en sus oraciones. Les doy gracias infinitas, porque son sus oraciones las que me ayudaron, no sé qué hubiera pasado, la fe es lo más lindo de la vida, pero uno a veces se quiebra. Acá está ‘Cuto’ Guadalupe, creo que Dios me ha dado una segunda oportunidad y la voy a aprovechar al máximo”.

Finalmente, explicó qué es lo que debe hacer para recuperarse: “Tengo que ponerle un pare a muchas cosas que uno se excede. A veces uno no hace caso a la familia, a mi esposa, mis hijos, a mis amigos que me decían: ‘Ya para’, ellos vivían preocupados. Ahora quiero estar tranquilo y disfrutando de lo que uno viene haciendo”.

