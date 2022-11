Dalia Durán atraviesa un momento difícil tras la liberación de John Kelvin. La cantante afirmó en el programa de ‘Magaly TV: La Firme’, que se siente indignada por la noticia. Además, reveló que el artista la llamaba desde el penal.

Como se sabe, la modelo fue golpeada por el cumbiambero, lo que ocasionó que fuera encarcelado por más de 21 años de prisión efectiva, por el delito de violencia física y agresión sexual. Pese a eso, fue liberado tras dictarse un fallo del Poder Judicial.

En el programa de Magaly Medina, la modelo contó que John Kelvin seguía comunicándose con ella desde la cárcel, con la finalidad de confesarle sus sentimientos, después de masacrarla.

“Unos meses antes este señor habló con mi papá diciéndole que me iba a cuidar, diciéndole que me amaba. Estando en el penal me hizo varias llamadas diciéndome que no me olvidaba, que me amaba, que esto y lo otro. ¿Qué personaje dentro de sus cuatro sentidos, luego de sacarme la mugre, te va a llamar para decirte esas cosas? Me decía que lo visite en prisión”.

Asimismo, ella es refirió a los rumores sobre el consumo de drogas de John Kelvin, mencionando que en varias oportunidades tuvo que apoyar a su expareja debido a sus problemas.

“Ahí está la señora Lupe que es la madre de John y que ella diga si yo miento, que cuando ella estuvo acá Lima, yo le he mandado imágenes en la situación que llegaba John. Yo varias veces tuve que salir de madrugada para auxiliarlo, yo la que está dando aquí la cara. Cuando pasaban cosas yo le pedía a su mamá que se lo lleve”.