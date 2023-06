Luciana Fuster está más feliz que nunca tras ganar la corona del Miss Grand Perú 2023 y anunció que dejará a un lado sus ocupaciones para enfocarse totalmente en su preparación y así representar al país en el certamen internacional que se llevará a cabo en Vietnam.

La modelo llegó como invitada al set de “Mande quien mande” y dijo ser consciente de la gran responsabilidad que conlleva representar al país en el certamen internacional. En ese sentido, dijo que hará una pausa en ‘Esto es Guerra’ y su trabajo como locutora radial para utilizar todo su tiempo en su preparación.

“Bueno, yo estoy en la radio, en ‘Esto es guerra’, entonces conversando con los productores, todo se soluciona (le pondré pausa) porque se entiende obvio, es una responsabilidad. Como lo dije el otro día, internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero ”, señaló la chica reality.

En otro momento, Luciana Fuster sorprendió a María Pía Copello al afirmar que comenzará a estudiar vietnamita para asistir al ‘Miss Grand International 2023′.

“Ahorita tengo que empezar mi preparación con clases de vietnamita. El inglés es de los idiomas más hablados en el mundo, pero en Vietnam yo quiero hablar con toda la gente, con todo el pueblo y es una forma más linda de estar cerca a ellos”, mencionó al inicio.

Luciana Fuster sobre qué hará con sus otros trabajos tras ganar el Miss Grand Perú