Janet Barboza vivió un incómodo momento cuando intentaba entrevistar a Luciana Fuster en los estudios de “Esto es Guerra” y es que la integrante de los ‘Combatientes’, se negó a responder sus preguntas y la ignoró frente a cámaras.

La popular ‘Rulitos’ llegó hasta el set del reality para conversar con algunos competidores, sin embargo, cuando intentó arrancarle algunas declaraciones a Luciana Fuster, la modelo le hizo tremendo desplante.

“Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Luciana Fuster bella, ¿te puedo sacar una notita?”, le preguntó Janet Barboza sin imaginar que la actual pareja de ‘Pato’ Parodi le iba a decir que no con la cabeza para luego ignorarla.

El hecho no quedó ahí pues la presentadora de televisión intentó conocer los motivos de la incomodidad de la ‘combatiente’.

“¿Con quién estás más molesta, Lucianita?”, insistió Janet mientras la influencer se acomodaba el cabello dándole la espalda. “No quiero hablar de eso”, respondió la modelo antes de retirarse del lugar.

¿Cómo reaccionó Janet Barboza?

Tras el desplante de Luciana Fuster, la conductora de “América Hoy” mostró su indignación e increpó a la influencer durante el programa en vivo al cuestionar que no haya querido declarar pese a que son compañeras de un mismo canal de televisión.

“No estamos hablando de una bebita, no estamos hablando de una niña. En televisión, hay cosas que te gustan y otras que no; pero, Luciana, a estas alturas de la vida, uno debe bañarse en aceite: no te puedes tomar todo tan a pecho”, cuestionó.