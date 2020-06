Luciana Fuster e Ignacio Baladán siguen en pie de guerra. Esta vez fue Luciana quien apuntó contra el guerrero uruguayo y aseguró que no le toma importancia a sus declaraciones.

La pareja habría estado en coqueteos, incluso la chica reality señaló que Ignacio “le tiraba los perros”, pero ella decidió colocarlo en la zona de amigos. Sin embargo, el aludido aseguró que fue él quien la puso en la ‘friendzone’ porque vio un par de cosas que no le gustaron.

Ante estas declaraciones, Luciana Fuster no se quedó callada y contestó fuerte y claro: “Se toma de quién viene. No hay que a mí me parezca más (gesto de fastidio), que alguien que miente, inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal (él) y no se le dañe el ego”.

También dejó entrever que su madre desaprobó a Ignacio Baladán y le habría aconsejado alejarse de él, algo que hoy celebra: “Apunten, si tu mamá te dice no, es no. Gracias a ella, estoy feliz”, señaló.

