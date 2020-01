¡Fin a los rumores! Luciana Fuster confirmó que ha retomado su amistad con Ignacio Baladán, con quien habría coincidido en Año Nuevo en Punta del Este en Uruguay junto a otros chicos ‘reality’.

Como se recuerda, el modelo estuvo disfrutando del inicio del verano en el mismo hotel donde se tomaron fotografías Rafael Cardozo, Carol Reali ‘Cachaza’ y la propia Luciana, hecho que generó una ola de especulaciones con respecto a la relación que existe entre ambos.

Sobre el tema, la ex ‘combatiente’ dijo que efectivamente, han retomado su amistad después de casi cuatro años. “Si nos distanciamos fue porque salí del programa y tenía pareja, y ahora como que nos hemos acercado mucho más”, reveló.

Luciana además, agregó que tiene un buen concepto sobre el uruguayo. “Me parece un buen chico, una buena persona, súper trabajador, es un chico familiar, buen chofer”, declaró a Trome en una entrevista donde también reveló que por el momento está soltera y con ganas de conocer a más personas.

“No estaría mal que salga y conozca a una persona, pero en el momento que pase algo lo voy a decir, no me gusta que hablen y especulen (...) No quiero equivocarme más, prefiero estar segura de con quién estar. Creo que es bueno conocer bien a las personas”, sostuvo.

Los rumores de un acercamiento entre Luciana e Ignacio vienen desde setiembre de 2019, cuando a ambos se les observaba bastante unidos después de que la modelo anunció públicamente en julio ese mismo año que su romance con Emilio Jaime ya no iba más.