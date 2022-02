Luciana Fuster fue abordada por el reportero de ‘América Hoy’, sin embargo, la modelo no quiso contestar y aseguró que en dicho programa también la atacan. Ethel Pozo, conductora del programa, no lo soportó y le respondió en vivo.

“No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, porfa, de verdad y más que en su programa no me ayudan mucho con esos temas”, dijo Fuster al ser consultada por la denuncia de bullying que realizó en sus redes sociales.

La hija de Gisela Valcárcel no se quedó callada y defendió a su equipo y aseguró que nunca han hablado mal de la chica reality y no la han atacado.

“En este programa que es un magazine, Luciana, tocamos todos los temas, cocina, psicología, espectáculos, de todo y por supuesto hemos tocado en algún momento tu nombre porque tú ya eres una figura televisiva, pero de ninguna manera ha sido para hacerte sentir mal”, precisó Ethel.

Incluso, le aconsejó a Luciana tomarse un tiempo para descansar.

“Repito, cuando tengo algún problema, voy a la psicóloga porque nos orienta. Creo yo que en estos momentos debes estar acompañada de tu familia, tomarte un tiempo como ha dicho Mario y descansar porque a veces parece que es la gente la que nos está, no metas a todos en un mismo saco, queriendo agredir, pero no, acá por supuesto que no. Has estado en el ojo público sin duda, pero queríamos conversar contigo, bueno, no quiso”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO:

"No me digas solterona" gana como Mejor película en los Premios Luces 2018. (Fuente: El Comercio)