Lucía Oxenford vuelve a enfrentarse a su media hermana Juliana Oxenford luego que la conductora de “Al estilo Juliana” la mencionara en una reciente entrevista y asegurara que ella es la que tiene “el nombre fuerte” de su familia.

En una reciente entrevista con Infobae, la presentadora de ATV, Juliana Oxenford, contó detalles de la casi nula relación que tiene con su hermana, asegurando que es muy posible que se sienta incómoda porque ella es la del “nombre fuerte”.

Lucía Oxenford no se quedó callada y respondió a través de su cuenta de Twitter, donde dejó en claro que ella no está compitiendo con su hermana y aclaró que su única molestia es que la mencione en sus entrevistas.

“Lo único incómodo es que nos mencionas cada vez que te entrevistan y me saltan este tipo de cosas en mis redes sociales. Yo no hablo de ti, esto no es una competencia, estamos grandes ya”, preció Lucía en su tuit.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

En una reciente entrevista con Infobae, Juliana Oxenford se refirió a su relación con su media hermana Lucía y aclaró que si bien no la odia, prefiere mantener su distancia de ella, así como de su padre Marcelo Oxenford.

“No es un personaje público, es la hija de dos personas conocidas, creo que ha incursionado en algún momento en la actuación o algo. No es que me quiera reventar cohetes, pero el nombre fuerte es el mío, y me da mucha pena porque eso la debe hacer sentir incómoda. Que siempre que haga noticia por algo, tengan que poner el nombre del papá, de la mamá o de la medio hermana”, señaló Juliana.

“Yo no estoy en contra de ella... No la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo”, añadió en otro momento de la entrevista.

