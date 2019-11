Hace algunos días, la cantante Lucía de la Cruz sorprendió a todos al contar que se presentará como candidata al Congreso de la República. La criolla se lanzará con el número 9 en la lista de Solidaridad Nacional.

En una entrevista con el programa ‘Domingo al Día’, contó que si bien, no es militante de ningún partido político, decidió aceptar la invitación de formar parte del equipo liderado por Luis Castañeda Lossio porque “no tiene nada que hacer”.

“No soy de ningún partido, yo soy una invitada que aceptó esto para lograr el objetivo que deseo [trabajar por el país]... No tengo nada que hacer, no tengo hijos pequeños y me voy a dedicar a mi Perú, mi país. Y si tengo que aportar algo, aporto”, dijo.

La cantante de 66 años añadió que no será partícipe -ni cubrirá- ningún acto de corrupción y, fiel a su estilo, expresó que no te temblará la voz para denunciar estos hechos delictivos.

“Si algunas personas del partido donde estoy son corruptas simplemente yo lo voy a hablar y gritar. Yo no voy a tener problemas en hacerlo, todos sbaen que yo no me callo”, puntualizó.