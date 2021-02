A sus 67 años, Lucía de la Cruz no deja de creer en el amor y este miércoles presentó en el programa “Mujeres Al Mando” a Benyamín Coronado, un joven de 24 años -y que es 43 años menos que ella- con quien mantiene una relación a distancia.

El nuevo amor de la cantante criolla vive en Chile, pero eso no ha sido impedimento para que inicie su romance con Lucía, a quien conoce desde hace dos años. A pesar de que hasta ahora no se han visto cara a cara, mantienen comunicación a diario por teléfono.

“Cuando la conozcas a Lucia Magdalena te vas a desanimar, tengo un carácter que no te lo cuento, pero no importa, que el mundo se entere y me llega lo que puedan decir”, dijo la intérprete de “Yo perdí el corazón” sobre su nueva pareja.

Lucia de la Cruz y su nueva pareja

“Toda va a fluir, cuando tú y yo nos conozcamos personalmente todo va a fluir. Y si llega el momento preciso en que tengamos que hacer el amor, lo haremos, y si no logramos juntarnos, te juro que seremos grandes amigos... Porque yo te quiero de verdad”, le dijo la cantante a Yamín.

Lucía de la Cruz también le pidió a su flamante enamorado que no le mienta ahora que su relación está volviéndose cada vez más seria y formal. Por su parte, Benyamín -quien estuvo en vivo en el programa de Latina a través de una videollamada- admitió sentirse enamorado de la cantante.

VIDEO RECOMENDADO

Lucía de la Cruz se indigna con Richard Swing

Lucía de la Cruz se indigna con Richard Swing