Lucía De La Cruz compartió su diagnóstico médico y reveló que le detectaron cataratas en sus ojos. La cantante aseguró que requiere someterse a una intervención quirúrgica prontamente, pues es una persona diabética y su diagnóstico podría empeorar.

“Comencé a ver nublado y me fui a ver, me midieron la vista y luego derivaron al doctor especialista en cataratas. Él me dijo que tenía un 70% de catarata en cada ojo y es peligroso porque soy diabética. Me tienen que operar la próxima semana” , reveló.

La artista, de 70 años de edad, anunció que organizará un evento importante para recaudar fondos, ya que la operación resulta costosa.

“Haré un evento grande porque la operación cuesta muy caro. Quiero seguir viendo a todos y lo único que deseo es operarme. Me han dicho que no me preocupe, que es muy rápida la intervención. Lo único que necesito es que asistan a mi show, aún no sé el lugar, pero ya mañana estaré dando más detalles. Tengo 70 años y la diabetes afectó mi vista” , finalizó.