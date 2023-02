Lucía de la Cruz volvió a ser noticia luego de ser nuevamente vinculada con Luisito Caycho, quien anunció su regreso de España para trabajar con la intérprete criolla. Al respecto, Magaly Medina señaló que la cantante estaría buscando obtener la residencia española, comentario que obtuvo la respuesta de la cantante.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la criolla aclaró que ella tiene un nombre ganado en la industria musical, por lo que no necesita de ningún hombre. Además, aclaró de forma irónica que tiene cinco novios y no sabe por cual decidirse.

“Quiero aclararle a la señora Magaly Medina, con todo el respeto y el cariño que le tengo, que no he pensado volver con Luisito, que trabajemos y estemos juntos, ahora que volvió, no significa nada y ella no me puede tirar al piso al decir, en su programa, que como ahora él tiene papeles (documento español) estoy buscando la residencia o me puedo casar. No, yo tengo cinco novios y no sé por quién decidirme, y en ese grupo no está Luisito”, dijo.

“Yo no estoy en busca de amor ni de visas, porque para Europa no necesitamos visa solo tu pasaje, tu bolsa de viaje y alzas vuelo para irte a pasear. Yo creo que ya no estoy para figuretear, tengo un nombre y me merezco respeto, así como la respeto a ella y a todos los periodistas de espectáculos. No estoy buscando amoríos, estoy buscando dinero porque soy una artista que vive de la música, no de buscar novios”, añadió.

¿Cuál fue el comentario de Magaly Medina?

En una reciente nota en su programa “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ señaló que el motivo del regreso de Luisito Caycho a Perú es para casarse con Lucía de la Cruz y que obtenga la residencia española.

“Ahora resulta que después de su amargo divorcio, quieren intentarlo otra vez. Ahí no hay romanticismo, para eso solo hay razones de otro tipo. Lucía ahora quiere ser residente española... Quiere irse, como no pudo sacar su green card en Estados Unidos, el ‘Chamaco’ le ha dicho ‘cásate conmigo, nos vamos a España y tienes tu nacionalidad’”, dijo en su programa.